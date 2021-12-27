Аллея Героев, посвященная памяти защитников Украины, появится вскоре в Северодонецке Луганской области. Она закладывается в рамках программы президента Владимира Зеленского Большая стройка.

О создании Аллеи сообщил в Facebook Юрий Голик.

— Это точно такой же проект, уже реализованный нами ранее в Днепре. Уверен, что такие Аллеи должны быть в каждом областном центре страны, — написал Голик.

Упоминаемая им Аллея Героев в Днепре была открыта в 2017 году возле здания Днепропетровской облгосадминистрации.

На Аллее установлены более 500 фотографий Героев, отдавших свою жизнь в борьбе за Независимость Украины.

В Северодонецке по программе Зеленского Большая стройка закладывают Аллею Героев / 3 фотографии

Днепровская Аллея является местом для посещения всеми иностранными делегациями. Также здесь проводятся экскурсии и тематические уроки для школьников. За время существования Аллеи ее посетили уже более 20 тыс. учеников области.

Напомним, в ходе реализации программы Владимира Зеленского Большая стройка действует также отдельная программа Большая реставрация, целью которой является восстановление объектов культурно-исторического наследия, служащих туристическими магнитами.