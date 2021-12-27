Воинский учет для женщин: в Минобороны дали пояснение

Воинский учет для женщин в Украине не является призывом или военной мобилизацией.

Такое объяснение предоставила 27 декабря заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

По ее словам, речь идет о перечне женских профессий, которые служат основанием для постановки на военный учет.

— Это – не мобилизация и не военный призыв. Речь идет только об обновлении системы военного учета, — отметила Маляр.

По ее словам, в Украине проходит модернизация системы, а законодательство о профессиях необходимо частично изменить.

Маляр добавила, что парламент принял решение о модернизации системы военного учета еще весной 2021 года. Она подчеркнула, что женщинам не нужно бежать в военкоматы, поскольку для того, чтобы встать на учет, у них будет целый год.

Напомним, Минобороны издало указ, согласно которому в 2022 году женщины более сотни профессий обязаны стать на воинский учет.

В список профессий вошли медработницы, журналистки, программисты, юристы, бухгалтеры, хореографы, работницы гостиниц и ресторанов.

В 2023 году ВСУ собираются штрафовать украинок, которые не стоят на воинском учете. Размер штрафа составит от 850 до 1 700 грн.