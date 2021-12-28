28 декабря входящее в состав Укроборонпрома госпредприятие Антонов продемонстрировало первый военно-транспортный самолет Ан-178.
Ан-178-100Р №001 – это самолет нового поколения. Его оснастили сотнями электронных вычислителей, которые интегрируют все системы и датчики самолета, автоматизируют контроль их работоспособности и оптимизируют управление.
Ан-178 предназначен для перевозки личного состава, доставки вооружения и легкой военной техники посадочным и парашютным способами, а также для транспортировки грузов.
Основные объекты десантирования самолета Ан-178-100Р:
- парашютисты в количестве до 86 человек;
- грузы в контейнерах А-22;
- грузы на платформах V/88”.
В строительстве Ан-178 участвовали более 30 украинских предприятий, в том числе разработавшие и внедрившие современную систему электронного управления самолетом, систему управления механизацией крыла. Госпредприятие Южный машиностроительный завод наладило выпуск основных стоек шасси.
Оборудование для самолета также поставлялось из стран Европы, США и Канады.
Фото: Укроборонпром