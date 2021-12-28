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Факты / Украина / Общество

Могут вырасти до 50%: какими будут цены на такси в Киеве в новогоднюю ночь

Виктория Гирко редактор ленты, кореспондент
Могут вырасти до 50%: какими будут цены на такси в Киеве в новогоднюю ночь

Цены на такси в Киеве в новогоднюю ночь, 31 декабря, поднимутся. Все из-за большого спроса на поездки.

Поэтому киевлян предупреждают, что на праздник стоимость поездки может вырасти на 25-50%. Об этом сообщил глава Украинской таксомоторной ассоциации Андрей Антонюк.

– Цена изменится на 25-50%. Такая практика есть во всем мире – в новогоднюю ночь цена выше, в Европе точно на 50%. В Киеве будет, как обычно, в зависимости от баланса спроса и предложения. Таксисты могут выехать с ценами выше на 25%, а если клиентов будет мало, то цена вырастет еще на 25%, – объяснил он.

Андрей Антонюк также добавил, что скидок на поездки на праздники не будет. Не стоит на них рассчитывать и в дни повышенного спроса. По его словам, скидки на такси появятся, когда Киев будет полупустым после Нового года и будет небольшой спрос.

В целом эксперты прогнозируют, что самая дешевая поездка в новогоднюю ночь по городу обойдется пассажиру в 300 грн, а поездка с левого берега в центр города — как минимум в 600 грн.

Но не стоит забывать, что в Киеве наземный пассажирский транспорт и метрополитен может работать дольше в ночь с 31 декабря на 1 января.

Источник: Новости.LIVE

Фото: Depositphotos

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