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Факты / Украина / Общество

Германия передаст ВСУ военно-полевой госпиталь

Дмитрий Кудрявцев редактор ленты
Германия передаст ВСУ военно-полевой госпиталь

Вооруженные силы Украины в 2022 году получат от правительства Германии военно-полевой госпиталь.

Об этом на своей странице в социальной сети Twitter сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

— С 2014 года Германия перевела более 13 млн евро на предметы медицинского назначения и оборудования. Благодаря нашим партнерам в январе 2022 Украина получит мобильный полевой госпиталь Role-2! Мы ценим это, — сообщил Резников.

Глава военного ведомства также добавил, за период с 2014 по 2021 год лечение в клиниках Германии прошли более 160 украинских военнослужащих.

Напомним, ранее немецкое издание Bild сообщило, что экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель лично блокировала поставки в Украину по линии НАТО американских снайперских винтовок и комплексов противодействия дронам из Литвы.

Официальный Киев оплатил оружие еще в начале 2021 года через Агентство НАТО по поддержке поставок (NSPA) и ожидал передачи покупки в войска.

Однако в мае представители Германии и Нидерландов в совете NSPA выступили против и заблокировали продажу.

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Источник: Минобороны

Фото: Минобороны

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