В среду, 29 декабря, в Киеве не будут проводить проверку системы оповещения с включением тревожных сирен.

Об этом в комментарии Фактам ICTV сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Так, в сети начали распространять информацию, что 29 декабря с 12:00 до 13:00 в рамках тестирования централизованной системы оповещения населения будут включать тревожные сирены. Сигналы якобы должны были подавать из городских громкоговорителей продолжительностью по три минуты.

Однако в КГГА эту информацию Фактам ICTV опровергли.

– Нет, не соответствует эта информация действительности. Как мы ранее отмечали, если будет известна дата, мы об этом сообщим на сайте официально, — подчеркнули в пресс-службе.

Следует отметить, что 21 декабря в КГГА анонсировали проведение проверки системы оповещения с включением электрических сирен. Однако конкретная дата, когда это произойдет, не была озвучена.

В КГГА тогда проинформировали, что дата проверки определяется и о ней сообщат заранее. Киевлянам советуют следить за сообщениями на сайте Киевской городской госадминистрации.

Как недавно рассказывал директор департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук, в столице есть более 150 сирен системы оповещения. Они размещены на предприятиях.

Ткачук подчеркивал, что киевские власти хотят технически запустить все сирены в Киеве, однако жителей столицы об этом уведомят за неделю.

По словам чиновника, включение сирен не означает, что нужно паниковать и куда-то бежать. Звук сирен означает сигнал: Внимание всем! В таком случае нужно включить информационный прибор (радио, телевизор, официальные каналы коммуникации в интернете), где после звука сирены будут предоставлять информацию: что происходит и есть ли какая-либо угроза.

Накануне стало известно, что в Киеве на фоне угроз со стороны России создают штаб территориальной обороны. В настоящее время проходит набор резервистов в бригаду терробороны столицы. А в январе 2022 года планируют провести командно-штабные учения терробороны.

Источник: КГГА, Общественное радио