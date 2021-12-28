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Факты / Украина / Общество

В Карпатах намело полтора метра снега

Марта Бондаренко редактор ленты
В Карпатах намело полтора метра снега

В высокогорье Карпат намело полтора метра снега. В настоящее время работники Службы автомобильных дорог очищают дороги от сугробов.

— В связи со снегопадами вечером и ночью 28 декабря для обеспечения проезда на дорогах государственного значения работало 53 единицы техники и 71 рабочий. Использовано 268 т соли и 106 – песчано-солевой смеси, – говорится в сообщении Службы автомобильных дорог в Ивано-Франковской области.

Относительно погоды на сегодняшний день, то синоптики прогнозируют облачность. Температура воздуха до -6°C. Кроме того, сохраняется значительная снеговинная опасность — третьего уровня.

Напомним, 28 декабря днем в южных, центральных и восточных областях прогнозируются сильные осадки в виде снега и мокрого снега.

Источник: Служба автомобильных дорог в Ивано-Франковской области

Фото: Служба автомобильных дорог в Ивано-Франковской области

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