В высокогорье Карпат намело полтора метра снега. В настоящее время работники Службы автомобильных дорог очищают дороги от сугробов.

— В связи со снегопадами вечером и ночью 28 декабря для обеспечения проезда на дорогах государственного значения работало 53 единицы техники и 71 рабочий. Использовано 268 т соли и 106 – песчано-солевой смеси, – говорится в сообщении Службы автомобильных дорог в Ивано-Франковской области.

Относительно погоды на сегодняшний день, то синоптики прогнозируют облачность. Температура воздуха до -6°C. Кроме того, сохраняется значительная снеговинная опасность — третьего уровня.

Напомним, 28 декабря днем в южных, центральных и восточных областях прогнозируются сильные осадки в виде снега и мокрого снега.

Источник: Служба автомобильных дорог в Ивано-Франковской области

Фото: Служба автомобильных дорог в Ивано-Франковской области