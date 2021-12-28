Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Украина / Общество

Во Львове в пожаре погибли три человека

Марта Бондаренко редактор ленты
Во Львове в пожаре погибли три человека

27 декабря около десяти часов вечера в службу спасения поступило сообщение о пожаре на ул. Сигновка.

Горела квартира на первом этаже двухэтажного дома.

– На момент прибытия пожарных к месту вызова из окон квартиры валил огонь. Пожарным пришлось работать в специальных аппаратах защиты органов дыхания и зрения, — говорится в сообщении ГСЧС.

Во время разведки квартиры обнаружили тела трех погибших: это владелица квартиры – женщина 1953 года рождения, ее сын – 1974 года, и еще один мужчина, личность которого устанавливается.

Через 20 минут пожар удалось локализовать, а в 22:03 ликвидировать.

Огонь уничтожил вещи в квартире на площади 20 кв.

Напомним, что 26 декабря в Киевской области возник масштабный пожар в зданиях склада и пилорамы. Огонь быстро распространился и охватил площадь 1 тыс. кв. м.

Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка