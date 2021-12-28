27 декабря около десяти часов вечера в службу спасения поступило сообщение о пожаре на ул. Сигновка.

Горела квартира на первом этаже двухэтажного дома.

– На момент прибытия пожарных к месту вызова из окон квартиры валил огонь. Пожарным пришлось работать в специальных аппаратах защиты органов дыхания и зрения, — говорится в сообщении ГСЧС.

Во время разведки квартиры обнаружили тела трех погибших: это владелица квартиры – женщина 1953 года рождения, ее сын – 1974 года, и еще один мужчина, личность которого устанавливается.

Через 20 минут пожар удалось локализовать, а в 22:03 ликвидировать.

Огонь уничтожил вещи в квартире на площади 20 кв.

Напомним, что 26 декабря в Киевской области возник масштабный пожар в зданиях склада и пилорамы. Огонь быстро распространился и охватил площадь 1 тыс. кв. м.