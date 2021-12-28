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Факты / Украина / Общество

В Украине из-за непогоды задерживается движение ряда поездов — УЗ

Марта Бондаренко редактор ленты
В Украине из-за непогоды задерживается движение ряда поездов — УЗ

28 декабря в Украине из-за осложнения погодных условий некоторые пассажирские и пригородные поезда курсируют с задержкой.

Причиной является намерзание льда на пантографах, контактной сети и стрелках.

— Поэтому задерживаются в пути поезда, которые отправляются из Киева и курсируют в направлении Юга и Запада Украины и обратно, — сообщают в Укрзализныце.

На 47 минут задерживается поезд №12 Киев – Новоалексеевка.

Более чем на 2 часа задерживается поезд №81 Харьков – Новоалексеевка.

В Укрзализныце просят пассажиров следить за информацией на официальном сайте и других каналах связи.

Ранее сообщалось, что 28 декабря днем в южных, центральных и восточных областях прогнозируются обильные осадки в виде снега и мокрого снега.

Фото: УЗ

Источник: Укрзализныця

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