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Факты / Украина / Общество

Ветер до 20 м/с, мокрый снег и метели: Украину накрыл мощный циклон

Марта Бондаренко редактор ленты
Ветер до 20 м/с, мокрый снег и метели: Украину накрыл мощный циклон

28 декабря в южных, центральных и восточных областях прогнозируются сильные осадки в виде снега и мокрого снега.

По прогнозам синоптиков, прирост снежного покрова составит до 20 см. Местами – налипание мокрого снега.

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Сегодня в Украине, кроме западных и северных областей, прогнозируют и порывы ветра 15-20 м/с, вьюги, снежные заносы; на дорогах страны гололедица.

В ГСЧС предупреждают, что сложные погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта и отключению света в населенных пунктах.

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Источник: ГСЧС

Фото: Pexels

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