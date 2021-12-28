28 декабря в южных, центральных и восточных областях прогнозируются сильные осадки в виде снега и мокрого снега.

По прогнозам синоптиков, прирост снежного покрова составит до 20 см. Местами – налипание мокрого снега.

Сегодня в Украине, кроме западных и северных областей, прогнозируют и порывы ветра 15-20 м/с, вьюги, снежные заносы; на дорогах страны гололедица.

В ГСЧС предупреждают, что сложные погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта и отключению света в населенных пунктах.