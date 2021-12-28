Накануне синоптики и Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждали, что в западных, северных, центральных регионах и на юге 28 декабря ожидаются сложные погодные условия.
Мокрый снег местами с дождем наблюдаются на территории Запорожской, Николаевской, Киевской, Житомирской, Черкасской, Закарпатской, Тернопольской, Черновицкой, Днепропетровской, Винницкой, Донецкой, Кировоградской, Херсонской и Хмельницкой областей.
В Укравтодоре сообщили, что проезд по дорогам государственного значения обеспечен. Для очистки дорог от снега привлекли 1372 единицы спецтехники и 1583 работников предприятия.
Также сообщают, что к концу суток в Харьковской, Донецкой, Луганской, Одесской, Херсонской и Запорожской областях ожидается усиление скорости ветра до 15-24 м/с.
Одесса
В городе из-за гололеда нарушено движение электротранспорта.
В коммунальном предприятии Одесгорэлектротранс сообщили, что из-за оледенения контактной сети трамвайный маршрут №20 временно не функционирует. Однако люди могут воспользоваться автобусом.
В Приморском районе города до сих пор наблюдаются значительные пробки на дорогах.
В Администрации морских портов Украины сообщили, что из-за сильных дождей в портах Бердянска, Херсона и Одессы ограничены грузовые операции с зерновыми.
Винница
В Виннице с 27 на 28 декабря пошел снег. Снежит до сих пор.
Коммунальщики очищают тротуары и автодороги, однако на главных дорогах города наблюдаются пробки, а горожане в соцсетях жалуются на транспортный коллапс. К примеру, в районе рынка Урожай с путей сошел трамвай.
По словам руководителя Винницкого областного центра по гидрометеорологии Юрия Власова, 28 декабря в Виннице прогнозируется снег, метель, гололедица. Температура днем от -3°C до -5°C, порывы ветра 15-20 м/с. 29 декабря существенные осадки не прогнозируются, температура ночью до -12°C, а днем до -6°C.
Для очистки дорог Винницкой области привлечено 247 единиц техники и 168 рабочих, использовано 2117 тонн песчано-соляной смеси.
Кировоградская область
По сообщению Укравтодора, в области временно ограничили движение автотранспорта из-за ухудшения погодных условий.
С 12.00 28 декабря запрещается движение грузовых транспортных средств на автомобильной дороге М-30 Стрый – Изварино (км 804+714 – км 835+731).
Запорожская область
В городе Запорожье, Васильевском, Пологовском и Запорожском районах сотрудники ГСЧС вытащили на проезжую часть дороги три легковых автомобиля, четыре грузовика и автомобиль скорой медицинской помощи. Оказали помощь 11 человек.
Николаев
Согласно сообщению коммунального предприятия Николаевэлектротранс, в связи с усложнением погодных условий троллейбусы и трамваи курсируют с задержкой в графике движения, а в некоторые микрорайоны вообще не ходят.
С самого утра в городе произошел ряд аварийных ситуаций: падение деревьев на контактную сеть, обрывы контактных проводов, а также отключение электроснабжения на сетях Николаевоблэнерго.
В настоящее время в городе работают аварийные бригады.
Мэр Николаева Александр Сенкевич призвал горожан по возможности работать дистанционно на дому. Он обратился к руководителям предприятий предоставить такую возможность своим сотрудникам.
В Главном управлении ГСЧС Украины в Николаевской области сообщили, что сложные погодные условия наблюдаются с ночи 27 декабря. Из-за минусовой температуры на дорогах образовалась гололедица. Деревья и линии электропередачи покрыты льдом.
Сейчас осадки в виде дождя продолжаются. Спасатели призывают людей по возможности оставаться дома.
Черновцы
В центре города из-за снегопада наблюдаются пробки. Кроме того, не работает Калиновский рынок.
Пробки на участках улицы Русской, особенно на перекрестке с улицей Сечевых Стрельцов. Также осложнено движение по улице Главная.
Херсон
По сообщениям в соцсетях, в городе из-за оледенения контактной сети не вышли на маршрут троллейбусы. Херсонцы жалуются на скользкие тротуары и то, что коммунальщики их не чистят.
А синоптики 30 и 31 декабря прогнозируют ледяной дождь.
Ивано-Франковская область
В Службе автомобильных дорог в Ивано-Франковской области сообщили, что проезд по дорогам обеспечен.
А в высокогорье Карпат намело полтора метра снега.
Высокогорье Карпат
На горе Поп Иван Черногорский с утра облачно. Ветер западный, юго-западный, 4-5 м/с. Температура воздуха -10°C.