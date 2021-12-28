Накануне синоптики и Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждали, что в западных, северных, центральных регионах и на юге 28 декабря ожидаются сложные погодные условия.

Мокрый снег местами с дождем наблюдаются на территории Запорожской, Николаевской, Киевской, Житомирской, Черкасской, Закарпатской, Тернопольской, Черновицкой, Днепропетровской, Винницкой, Донецкой, Кировоградской, Херсонской и Хмельницкой областей.

В Укравтодоре сообщили, что проезд по дорогам государственного значения обеспечен. Для очистки дорог от снега привлекли 1372 единицы спецтехники и 1583 работников предприятия.

Также сообщают, что к концу суток в Харьковской, Донецкой, Луганской, Одесской, Херсонской и Запорожской областях ожидается усиление скорости ветра до 15-24 м/с.

Одесса

В городе из-за гололеда нарушено движение электротранспорта.

В коммунальном предприятии Одесгорэлектротранс сообщили, что из-за оледенения контактной сети трамвайный маршрут №20 временно не функционирует. Однако люди могут воспользоваться автобусом.

В Приморском районе города до сих пор наблюдаются значительные пробки на дорогах.

В Администрации морских портов Украины сообщили, что из-за сильных дождей в портах Бердянска, Херсона и Одессы ограничены грузовые операции с зерновыми.

Винница

В Виннице с 27 на 28 декабря пошел снег. Снежит до сих пор.

Коммунальщики очищают тротуары и автодороги, однако на главных дорогах города наблюдаются пробки, а горожане в соцсетях жалуются на транспортный коллапс. К примеру, в районе рынка Урожай с путей сошел трамвай.

По словам руководителя Винницкого областного центра по гидрометеорологии Юрия Власова, 28 декабря в Виннице прогнозируется снег, метель, гололедица. Температура днем ​​от -3°C до -5°C, порывы ветра 15-20 м/с. 29 декабря существенные осадки не прогнозируются, температура ночью до -12°C, а днем ​​до -6°C.

Для очистки дорог Винницкой области привлечено 247 единиц техники и 168 рабочих, использовано 2117 тонн песчано-соляной смеси.

Кировоградская область

По сообщению Укравтодора, в области временно ограничили движение автотранспорта из-за ухудшения погодных условий.

С 12.00 28 декабря запрещается движение грузовых транспортных средств на автомобильной дороге М-30 Стрый – Изварино (км 804+714 – км 835+731).

Запорожская область

В городе Запорожье, Васильевском, Пологовском и Запорожском районах сотрудники ГСЧС вытащили на проезжую часть дороги три легковых автомобиля, четыре грузовика и автомобиль скорой медицинской помощи. Оказали помощь 11 человек.

Николаев

Согласно сообщению коммунального предприятия Николаевэлектротранс, в связи с усложнением погодных условий троллейбусы и трамваи курсируют с задержкой в графике движения, а в некоторые микрорайоны вообще не ходят.

С самого утра в городе произошел ряд аварийных ситуаций: падение деревьев на контактную сеть, обрывы контактных проводов, а также отключение электроснабжения на сетях Николаевоблэнерго.

В настоящее время в городе работают аварийные бригады.

Мэр Николаева Александр Сенкевич призвал горожан по возможности работать дистанционно на дому. Он обратился к руководителям предприятий предоставить такую возможность своим сотрудникам.

В Главном управлении ГСЧС Украины в Николаевской области сообщили, что сложные погодные условия наблюдаются с ночи 27 декабря. Из-за минусовой температуры на дорогах образовалась гололедица. Деревья и линии электропередачи покрыты льдом.

Сейчас осадки в виде дождя продолжаются. Спасатели призывают людей по возможности оставаться дома.

Черновцы

В центре города из-за снегопада наблюдаются пробки. Кроме того, не работает Калиновский рынок.

Пробки на участках улицы Русской, особенно на перекрестке с улицей Сечевых Стрельцов. Также осложнено движение по улице Главная.

Херсон

По сообщениям в соцсетях, в городе из-за оледенения контактной сети не вышли на маршрут троллейбусы. Херсонцы жалуются на скользкие тротуары и то, что коммунальщики их не чистят.

А синоптики 30 и 31 декабря прогнозируют ледяной дождь.

Ивано-Франковская область

В Службе автомобильных дорог в Ивано-Франковской области сообщили, что проезд по дорогам обеспечен.

А в высокогорье Карпат намело полтора метра снега.

Высокогорье Карпат

На горе Поп Иван Черногорский с утра облачно. Ветер западный, юго-западный, 4-5 м/с. Температура воздуха -10°C.

Фото: Черногорский горный поисково-спасательный пост