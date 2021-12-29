Экс-супруга Гарбарука отказалась комментировать инцидент с его помощницей

Анастасия Матюшевская, экс-супруга бывшего заместителя министра образования Игоря Гарбарука, отказалась комментировать реакцию общества на откровенные фото с его помощницей.

– Как сексолог и психотерапевт я не буду комментировать этот случай, потому что я являюсь экс-женой и матерью дочери Игоря, – сказала она.

В то же время она вступилась за бывшего мужа, подчеркнув, что он человек чести, достоинства и высшей степени профессионализма.

– Я не готова комментировать это вообще. Опирайтесь на то, что Игорь Николаевич – человек чести. Я ничего не знаю. Моя задача – быть ему хорошей поддержкой в ​​виде бывшей жены и матерью его ребенка, – подчеркнула Матюшевская.

Накануне, 28 декабря, Кабмин уволил замминистра образования и науки Игоря Гарбарука — по собственному желанию.

Поводом послужил скандал с его 27-летней помощницей Кристиной Тишкун, сопровождавшей его во время поездки во Львов 24 декабря. Вскоре стало известно, что Тишкун – юрист.

Девушка выложила в сети фото с приема в мэрии Львова. На нем она в черном вечернем платье с открытым декольте стоит между Гарбаруком и мэром Андреем Садовым.

Из-за откровенного образа Тишкун в сети разгорелся скандал, она вынуждена была ограничила доступ к своей странице в Instagram.

Сегодня Гарбарук написал в соцсети, что уже получил трудовую книжку, приказ об увольнении и прояснил некоторые моменты инцидента:

– Моя позиция: государственный чиновник несет ответственность не только за себя, но и за своих подчиненных. Это абсолютно нормальная европейская практика, которой я придерживаюсь.

Фото: Анастасия-Олимпия Матюшевская