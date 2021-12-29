Кабинет министров Украины продлил разрешение для граждан Беларуси на легальное пребывание в нашем государстве в течение 180 дней в году.

Такое решение было принято на сегодняшнем заседании правительства.

Так, в декабре 2020 года Кабмин принял постановление, согласно которому к гражданам Беларуси не применяются ограничения сроков временного пребывания на территории Украины.

Согласно этому документу, белорусы, прибывшие в нашу страну на законных основаниях, имеют право здесь находиться в течение 180 дней в году.

То есть, разрешенный срок пребывания в Украине для белорусов увеличили с 90 дней (в течение шести месяцев) до 180 дней (в течение года).

Действие постановления заканчивалось 31 декабря 2021 года. Однако сегодня Кабмин продлил его еще на год.

Как уточнили в Министерстве внутренних дел, отдельные граждане Беларуси и члены их семей могут обратиться в Государственную миграционную службу и оперативно получить вид на временное проживание в Украине. Речь идет о лицах, иммиграция которых отвечает интересам нашего государства: предпринимателях и высококвалифицированных специалистах (в частности, в сфере информационных технологий).

Между тем, более 23 тыс. граждан Беларуси попросили убежища в Польше. Причина – политические репрессии Минска. Речь идет о периоде с августа 2020 года по 26 декабря 2021 года.