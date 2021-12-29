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Факты / Украина / Общество

Лидера антивакцинаторов выпустили из психбольницы после экспертизы — СМИ

Мария Степанюк редактор ленты
Остап Стахів

Один из лидеров антивакцинаторов Остап Стахив покинул Львовскую областную психиатрическую больницу, где проходил экспертизу. Об этом сообщает издание Украинская правда со ссылкой на СБУ.

29 декабря истек 30-дневный срок судебно-психиатрической экспертизы Остапа Стахива, назначенной Галицким районным судом города Львов. Как отметили спецслужбы, Стахив и дальше — в статусе подозреваемого.

— Продолжается досудебное расследование. Ждем выводов психической экспертизы, – сообщили изданию.

16 ноября Остапу Стахиву сообщили о подозрении в свержении государственного строя. В его квартире провели обыски.

По предварительной информации СБУ, действия группировки координировали российские кураторы. Кроме Стахива, фигурантом уголовного производства является гражданин РФ.

Через два дня суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога на сумму почти в 1 млн грн. Его поклонники собрали соответствующую сумму для внесения залога. Ее внесли 30 ноября.

Источник: Украинская правда

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