Один из лидеров антивакцинаторов Остап Стахив покинул Львовскую областную психиатрическую больницу, где проходил экспертизу. Об этом сообщает издание Украинская правда со ссылкой на СБУ.

29 декабря истек 30-дневный срок судебно-психиатрической экспертизы Остапа Стахива, назначенной Галицким районным судом города Львов. Как отметили спецслужбы, Стахив и дальше — в статусе подозреваемого.

— Продолжается досудебное расследование. Ждем выводов психической экспертизы, – сообщили изданию.

16 ноября Остапу Стахиву сообщили о подозрении в свержении государственного строя. В его квартире провели обыски.

По предварительной информации СБУ, действия группировки координировали российские кураторы. Кроме Стахива, фигурантом уголовного производства является гражданин РФ.

Через два дня суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога на сумму почти в 1 млн грн. Его поклонники собрали соответствующую сумму для внесения залога. Ее внесли 30 ноября.