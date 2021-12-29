По состоянию на утро 29 декабря в результате осложнения погодных условий (дождь, мокрый снег) без электроснабжения осталось 165 населенных пунктов в шести областях, в том числе:
- Херсонская – 65,
- Днепропетровская – 46,
- Николаевская – 23,
- Запорожская – 17,
- Донецкая – 13,
- Сумская – 1.
В настоящее время бригады облэнерго работают над восстановлением электроснабжения населению.
Накануне Укрзализныця сообщила, что из-за усложнения погодных условий некоторые пассажирские и пригородные поезда курсировали с задержкой. Причиной послужило намерзание льда на пантографах, контактной сети и стрелках.