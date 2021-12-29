По состоянию на утро 29 декабря в результате осложнения погодных условий (дождь, мокрый снег) без электроснабжения осталось 165 населенных пунктов в шести областях, в том числе:

Херсонская – 65,

Днепропетровская – 46,

Николаевская – 23,

Запорожская – 17,

Донецкая – 13,

Сумская – 1.

В настоящее время бригады облэнерго работают над восстановлением электроснабжения населению.

Накануне Укрзализныця сообщила, что из-за усложнения погодных условий некоторые пассажирские и пригородные поезда курсировали с задержкой. Причиной послужило намерзание льда на пантографах, контактной сети и стрелках.