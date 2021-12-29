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Факты / Украина / Общество

Непогода в Украине оставила без света 165 населенных пунктов

Марта Бондаренко редактор ленты
Електроенергія

По состоянию на утро 29 декабря в результате осложнения погодных условий (дождь, мокрый снег) без электроснабжения осталось 165 населенных пунктов в шести областях, в том числе:

  • Херсонская – 65,
  • Днепропетровская – 46,
  • Николаевская – 23,
  • Запорожская – 17,
  • Донецкая – 13,
  • Сумская – 1.

В настоящее время бригады облэнерго работают над восстановлением электроснабжения населению.

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Накануне Укрзализныця сообщила, что из-за усложнения погодных условий некоторые пассажирские и пригородные поезда курсировали с задержкой. Причиной послужило намерзание льда на пантографах, контактной сети и стрелках.

Источник: ГСЧС

Фото: Depositphotos

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