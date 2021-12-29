Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Украина / Общество

Более 50% украинцев считают, что были счастливы в 2021 году — опрос

Марта Бондаренко редактор ленты
Более 50% украинцев считают, что были счастливы в 2021 году — опрос

53% украинцев считают, что были счастливы в 2021 году. 7% сказали, что были очень счастливы, еще 46% — что были преимущественно счастливы.

Об этом говорится в исследовании фонда Демократические инициативы имени Илька Кучерива, проведенного совместно с социологической службой Центра Разумкова с 17 по 22 декабря 2021 года.

Преимущественно несчастливы были 27% опрошенных респондентов, а совсем несчастливы – 8%.

В то же время, количество счастливых украинцев существенно уменьшилось по сравнению с 2019 годом, допандемийным периодом, когда счастливых было более 60%.

По данным социологов, уровень счастья отождествляется с материальным состоянием: более богатые украинцы чаще заявляли о том, что были счастливы в течение года.

Такая же зависимость существует относительно ожиданий от будущего года: чем респонденты богаче, тем чаще они ожидают, что следующий год будет лучше, — говорится в исследовании.

Ранее сообщалось, что самыми популярными видами досуга в 2021 были просмотр фильмов и сериалов, приготовление любимых блюд, чтение, прослушивание книг и посещение гостей.

Источник: исследование фонда Демократические инициативы им. Илька Кучерива

Фото: Pexels

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка