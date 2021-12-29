53% украинцев считают, что были счастливы в 2021 году. 7% сказали, что были очень счастливы, еще 46% — что были преимущественно счастливы.

Об этом говорится в исследовании фонда Демократические инициативы имени Илька Кучерива, проведенного совместно с социологической службой Центра Разумкова с 17 по 22 декабря 2021 года.

Преимущественно несчастливы были 27% опрошенных респондентов, а совсем несчастливы – 8%.

В то же время, количество счастливых украинцев существенно уменьшилось по сравнению с 2019 годом, допандемийным периодом, когда счастливых было более 60%.

По данным социологов, уровень счастья отождествляется с материальным состоянием: более богатые украинцы чаще заявляли о том, что были счастливы в течение года.

Такая же зависимость существует относительно ожиданий от будущего года: чем респонденты богаче, тем чаще они ожидают, что следующий год будет лучше, — говорится в исследовании.

Ранее сообщалось, что самыми популярными видами досуга в 2021 были просмотр фильмов и сериалов, приготовление любимых блюд, чтение, прослушивание книг и посещение гостей.

Источник: исследование фонда Демократические инициативы им. Илька Кучерива