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Факты / Украина / Общество

Стало известно, как будет работать общественный транспорт в Киеве в новогоднюю ночь

Анастасия Гевко редактор ленты
Метро Києва

В КГГА сообщили, что в новогоднюю ночь – с 31 декабря 2021 года на 1 января 2022 в Киеве продлят работу общественного транспорта и фуникулера.

Как уточняется, фуникулер на Новый год будет работать круглосуточно.

В то же время метро Киева и городской наземный пассажирский транспорт будут ходить на два часа дольше обычного.

В то же время в администрации предупредили, что для избежания скопления большого количества людей на платформах метро 31 декабря, 1 января и 7 января в зависимости от пассажиропотока возможно закрытие на вход станций:

  • Золотые ворота;
  • Контрактовая площадь;
  • Почтовая площадь;
  • Крещатик;
  • Майдан Независимости.

Ранее стало известно, какими будут цены на такси в новогоднюю ночь.

Источник: КГГА

Фото: Depositphotos

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