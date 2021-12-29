В КГГА сообщили, что в новогоднюю ночь – с 31 декабря 2021 года на 1 января 2022 в Киеве продлят работу общественного транспорта и фуникулера.

Как уточняется, фуникулер на Новый год будет работать круглосуточно.

В то же время метро Киева и городской наземный пассажирский транспорт будут ходить на два часа дольше обычного.

В то же время в администрации предупредили, что для избежания скопления большого количества людей на платформах метро 31 декабря, 1 января и 7 января в зависимости от пассажиропотока возможно закрытие на вход станций:

Золотые ворота;

Контрактовая площадь;

Почтовая площадь;

Крещатик;

Майдан Независимости.

Ранее стало известно, какими будут цены на такси в новогоднюю ночь.