В предпоследний день 2021 года в Украине ожидается солнечная погода без осадков. Местами мокрый снег и дожди выпадут в Закарпатской, Львовской и Волынской области.

По данным Укргидрометцентра, синоптики прогнозируют осадки в нескольких городах. Среди них – Львов, Луцк, Ковель, Червоноград, Нововолынск, Дрогобыч, Стрый, Хуст, Ужгород, Мукачево, Свалява, Трускавец и другие.

Днем на юге – от 0 до -3, на востоке – от -1 до -3, в центре – от -2 до -4, на севере – от -1 до -5, на западе – от 0 до -4 градусов.

Температура воздуха в Украине днем преимущественно ​​будет держаться на уровне от -1 до -4 градусов по Цельсию. Ночью столбики термометров опустятся до -10 мороза.

В четверг, 30 декабря, скорость ветра будет достигать от 3 до 8 м/с, однако местами она может повыситься до 10 м/с.

Погода в Киеве обрадует местных жителей. По прогнозу Укргидрометцентра, в столице в этот день — солнечная погода без осадков и сильного ветра.

Днем температура воздуха будет на уровне от -2 до -4, а ночью опустится до -8 градусов. Синоптики призывают украинцев тепло одеваться, потому что погода на Новый год 2022 будет еще холоднее.