Чтобы получить тысячу гривен за вакцинацию до конца 2021 года, нужно с 19 по 29 декабря подать заявку через Дію в вашем смартфоне. То есть сегодня – последний день.

Однако это только первый этап выплат. Начисление денег за полный курс вакцинации против коронавируса по программе єПідтримка продлится весь следующий год.

Министерство цифровой трансформации 19 декабря официально запустило программу поддержки, благодаря которой иммунизированные совершеннолетние украинцы могут получить 1 тыс. грн.

На первом этапе это можно сделать только через приложение Дія. Денежные средства можно потратить в течение четырех месяцев только на определенный перечень товаров и услуг — книги, спортзалы, билеты в кино, театры, музеи, на концерты или поездки внутри Украины.

За время действия программы єПідтримка украинцы уже приобрели 100 тыс. билетов на поезда в чат-боте Укрзализныци и на партнерских сайтах.

По состоянию на 27 декабря, пассажиры потратили на железнодорожные билеты более 42 млн грн, а средний чек за одну транзакцию составляет 420 грн.

Как получить 1 тыс. грн за полный курс вакцинации от коронавируса, смотрите в подробной инструкции на Фактах ICTV.