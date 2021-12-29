Утром 29 декабря в Полтавской области отменили около 20 рейсов на автобусы. Это обусловлено непогодой — снегопадом и гололедом на дорогах.

Об этом сообщила руководитель центрального автовокзала Полтавы Оксана Левенко в комментарии украинским СМИ.

В результате ухудшения погодных условий пришлось отменить рейсы автобусов, которые направлялись преимущественно в Днепропетровскую область.

В частности, речь идет о рейсах в направлении Днепра, Глобиного, Каменского, Кривого Рога и города Кобеляки. Сейчас планируют возобновить рейс в Кобеляки после обеда, однако какая ситуация с другими — пока не известно.

Левенко отметила, что такое решение центрального автовокзала связано с усложнением погодных условий. Утром 29 декабря на улицах наблюдается снегопад и гололед на дорогах.

Ряд рейсов в Полтавской области курсируют без изменений. Речь идет об автобусах в сторону Лубен, Пирятина, Решетиловки и Лохвицы.

Непогода в Украине

По данным Укргидрометцентра, в результате непогоды в Украине остались без поставки света 165 населенных пунктов в шести регионах. Речь идет о Херсонской, Днепропетровской, Николаевской, Запорожской, Донецкой и Сумской областях.

Согласно прогнозу, погода в Украине будет оставаться холодной, температура воздуха ночью опустится до -10 градусов мороза.

Источник: Суспільне Новини