С декабря 2021 года размер средней пенсии в Украине достиг уровня в почти 4 тыс. грн.

Об этом рассказал на сегодняшнем заседании Кабинета министров премьер-министр Денис Шмыгаль.

– В этом году правительство 10 раз повышало выплаты разным категориям пенсионеров. Дважды были повышены минимальные выплаты для тех, кто имеет полный стаж… Как следствие, с декабря средняя пенсия в Украине достигла почти 4 тыс. грн, — отметил Шмыгаль.

Он также напомнил, что в текущем году была проведена индексация пенсионных выплат для неработающих и для работающих пенсионеров.

Кроме того, выросли доплаты военным пенсионерам, минимальные пенсии для чернобыльцев. Были произведены доплаты пенсионерам по возрасту.

Шмыгаль пообещал, что в следующем году также будет осуществлено повышение пенсий и доплат.

Кроме того, глава правительства напомнил, что минимальная зарплата в Украине с 1 декабря выросла до 6,5 тыс. грн.

С 1 декабря 2021 года в Украине вырос размер пенсий. Это связано с повышением прожиточного минимума и минимальной зарплаты. В частности, размер минимальной пенсии повысился с 1 854 грн до 1 934 грн (то есть на 80 грн).

По состоянию на 1 декабря 2021 года средняя пенсия в Украине составила 3 980 грн, а прожиточный минимум – 3 723 грн. Таким образом, в Украине впервые с 2014 года средний уровень пенсии превысил размер фактического прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.