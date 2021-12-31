30 декабря Укрзализныця отправила в первый рейс обновленный двухэтажный электропоезд Skoda по маршруту №747 Киев – Львов.
Поезд будет отбывать из Киева ежедневно, кроме понедельников, в 16.41 и прибывать во Львов в 00.45.
Из Львова поезд будет выезжать в 02.00 и прибывать в Киев в 10.03.
Будет останавливаться электропоезд, в частности, на станциях Винница, Хмельницкий, Тернополь.
По словам главы правления Укрзализныця Александра Камышина, этот поезд не эксплуатировался два года из-за необходимости дорогостоящего ремонта.
Однако в конце концов этот и еще один электропоезд Skoda, который имеет Укрзализныця, таки решили отремонтировать, чтобы улучшить качество железнодорожных перевозок.
Таким образом первый поехал по маршруту уже 30 декабря 2021 года, а второй руководство Укрзализныци планирует выпустить из ремонта в первой половине 2022 года.
Шестивагонный электропоезд Skoda построен в Чехии в 2012 году.
За 11 месяцев ремонта на Киевском электровагоноремонтном заводе удалось:
- отремонтировать экипажную часть поезда,
- тормозное оборудование,
- все системы жизнеобеспечения поезда.
- обновить интерьер (заменить покрытие пола, перетянуть кресла, заменить окна, восстановить лакокрасочное покрытие внутренних панелей и т. п).
Поезд оборудован:
- розетками с USB-разъемами для каждого пассажира,
- пеленальными столиками,
- пандусами и местами для перевозки людей с инвалидностью,
- держателями для велосипедов,
- системами видеонаблюдения, кондиционирования, вентиляции, пожарной сигнализации и пожаротушения,
- вакуумными туалетами.
Заместитель посла Чехии в Украине Иржи Прецлик, который также присутствовал во время отправления электропоезда во Львов 30 декабря, радуется, что он снова начал курсировать в Украине.
По его словам, в Чехии такие поезда считаются пригородными электричками, поэтому на дальние расстояния не ездят (максимум 60-70 км).
Источник: Укрзализныця
Фото: Укрзализныця