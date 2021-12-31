30 декабря Укрзализныця отправила в первый рейс обновленный двухэтажный электропоезд Skoda по маршруту №747 Киев – Львов.

Поезд будет отбывать из Киева ежедневно, кроме понедельников, в 16.41 и прибывать во Львов в 00.45.

Из Львова поезд будет выезжать в 02.00 и прибывать в Киев в 10.03.

Будет останавливаться электропоезд, в частности, на станциях Винница, Хмельницкий, Тернополь.

По словам главы правления Укрзализныця Александра Камышина, этот поезд не эксплуатировался два года из-за необходимости дорогостоящего ремонта.

Однако в конце концов этот и еще один электропоезд Skoda, который имеет Укрзализныця, таки решили отремонтировать, чтобы улучшить качество железнодорожных перевозок.

Таким образом первый поехал по маршруту уже 30 декабря 2021 года, а второй руководство Укрзализныци планирует выпустить из ремонта в первой половине 2022 года.

Шестивагонный электропоезд Skoda построен в Чехии в 2012 году.

За 11 месяцев ремонта на Киевском электровагоноремонтном заводе удалось:

отремонтировать экипажную часть поезда,

тормозное оборудование,

все системы жизнеобеспечения поезда.

обновить интерьер (заменить покрытие пола, перетянуть кресла, заменить окна, восстановить лакокрасочное покрытие внутренних панелей и т. п).

Из Киева во Львов начал курсировать двухэтажный электропоезд Skoda / 6 фотографий

Поезд оборудован:

розетками с USB-разъемами для каждого пассажира,

пеленальными столиками,

пандусами и местами для перевозки людей с инвалидностью,

держателями для велосипедов,

системами видеонаблюдения, кондиционирования, вентиляции, пожарной сигнализации и пожаротушения,

вакуумными туалетами.

Заместитель посла Чехии в Украине Иржи Прецлик, который также присутствовал во время отправления электропоезда во Львов 30 декабря, радуется, что он снова начал курсировать в Украине.

По его словам, в Чехии такие поезда считаются пригородными электричками, поэтому на дальние расстояния не ездят (максимум 60-70 км).

Источник: Укрзализныця

Фото: Укрзализныця