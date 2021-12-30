В Одессе использованные новогодние елки будут менять на сладости

В Одессе с 1 января заработают более 40 пунктов сбора использованных новогодних елок. Каждый, кто принесет деревце на специально обустроенную площадку, получит сладкий подарок.

В Одесском горсовете говорят, что такая инициатива отлично работает уже не первый год.

Сдать елку можно даже в первый день Нового года с 14.00 до 15.00.

А со 2 января площадки для сбора новогодних елок будут работать с 9.00 до 16.00 в рабочие дни, в выходные – с 9.00 до 15.00.

Все хвойные, сданные одесситами в пункты приема, будут отправлены на переработку и использованы в качестве удобрений озеленителями КП Горзелентрест.

Источник: Одеська міськрада

Фото: Одеська міськрада