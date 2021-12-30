В Черном море средний десантный корабль Юрий Олефиренко Военно-Морских Сил ВСУ вместе с французским фрегатом Auvergne провели тренировки типа PASSEX.

Целью тренировок было поддержание безопасности в Черноморском регионе, усовершенствование навыков совместной работы экипажей кораблей двух стран в соответствии со стандартами НАТО.

К тренировкам также привлекли корабельный транспортно-боевой вертолет NH-90.

— Военные отработали ведение ночного сигналопроизводства с использованием международной системы сигналов, освещение морской обстановки в районах интенсивного гражданского судоходства, тренировки по связи и тому подобное, — говорится в сообщении ВМС ВСУ.

На борту Юрий Олефиренко отработали помощь аварийному кораблю с высадкой аварийно-спасательной группы французского фрегата.

Ранее сообщалось, что пара лучших самолетов-разведчиков ВВС США в понедельник пролетела над Восточной Украиной менее чем в 60 км от территории, контролируемой поддерживаемыми Россией боевиками.

Фото: ВМС ВСУ