Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым утвердил сроки призыва украинцев на срочную военную службу в следующем, 2022 году.

Речь идет об указе № 687, обнародованном на сайте Офиса президента.

Согласно этому документу, в 2022 году очередные призывы украинцев на срочную военную службу запланированы на периоды:

• с апреля по июнь;

• с октября по декабрь.

На службу в армию будут призывать граждан Украины мужского пола, пригодных по состоянию здоровья и не имеющих права на увольнение или отсрочку. Речь идет об украинцах, которым исполнилось 18 лет на момент отправления в воинскую часть, а также еще не достигших 27-летнего возраста (согласно ст. 15 закона О воинской обязанности и военной службе).

Призывные комиссии в 2022 году начнут работать с 1 апреля и 1 октября. Подготовительные меры к призыву начнутся на месяц раньше этих дат.

Численность граждан, подлежащих призыву в армию, а также необходимые расходы определит Кабинет министров.

– Призванные военнослужащие срочной военной службы не привлекаются к выполнению боевых заданий в зоне проведения Операции объединенных сил, – подчеркнули в пресс-службе Офиса президента.

На Банковой уточнили, что военные срочной службы обычно привлекаются к комплектованию баз, складов и арсеналов, а также к обеспечению жизнедеятельности воинских частей.

В ОПУ также напомнили, кто не подлежит призыву на военную службу (кому предоставляется отсрочка). Речь идет об:

• украинцах призывного возраста, которые учатся (студентах дневной формы обучения); им предоставляется отсрочка на весь период обучения;

• гражданах, проходящих военную подготовку при военных вузах (по программе подготовки офицеров запаса);

• отсрочке от призыва по семейным обстоятельствам;

• отсрочке для продолжения профессиональной деятельности;

• отсрочке по состоянию здоровья.

Вопрос об отсрочке (освобождении) от призыва рассматривают городские или районные призывные комиссии.

Этим же указом Владимир Зеленский определил сроки увольнения в запас военнослужащих, уже отслуживших установленные сроки. Это произойдет в апреле – июне и октябре – декабре 2022 года.

Недавно вступил в силу приказ Министерства обороны Украины, согласно которому существенно расширяется список специальностей и профессий для женщин, которым нужно стать на воинский учет.

Женщины должны стать на учет до конца 2022 года. А уже с 2023 года тех, кто этого не сделает, будут штрафовать (на сумму от 850 до 1 700 грн).

Новые нормы относятся также к беременным и женщинам с маленькими детьми.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заверил, что весь процесс будет проходить постепенно, и уже завтра срочно бежать в военкомат не нужно.