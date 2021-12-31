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Факты / Украина / Общество

104: как внести показания счетчика газа и войти в личный кабинет

Юля Захарченко редактор ленты
газовий лічильник

Украинцам доступна возможность передачи показаний счетчиков газа онлайн. Благодаря сервису 104 потребители могут оплатить счета за голубое топливо, не выходя из дома.

Чтобы воспользоваться ресурсом, необходима регистрация. После авторизации в системе пользователи коммунальных услуг могут в дистанционном формате передать необходимые данные.

Что нужно для регистрации на 104

  • название компании-поставщика газа;
  • номер лицевого счета (в системе поставщика);
  • сумма последнего платежа за газ или номер счетчика газа;
  • номер мобильного телефона;
  • адрес электронной почты.

На адрес электронной почты можно зарегистрировать один лицевой счет. Разработчики рекомендуют при регистрации использовать компьютер для корректной работы сервиса.

После ввода всех данных система предложит вам согласиться с условиями обработки персональных данных. Без согласия вы не сможете зарегистрироваться на сервисе.

Следующий этап – заполнение персональных данных, среди которых есть поставщик природного газа. Его нужно выбрать из списка. Если вашей компании нет среди них, регистрация в системе и доступ к лицевому счету невозможны.

После ввода данных проверьте адрес электронной почты. На почтовый ящик поступит письмо со ссылкой, по которой нужно перейти.

Обычно письмо приходит через несколько минут. Если вы регистрируетесь в период с 1 до 5 числа определенного месяца, то ожидание может занять несколько часов. Не забывайте, что оно могло попасть в папку Спам.

После регистрации в личном кабинете можно передать показания счетчика.

Как платить за электричество

Ежемесячно 1 числа жители Киева должны фиксировать показания счетчика и передавать данные до 3 числа, а платить за потребленную электроэнергию — до 20 числа.

Сейчас передать показания счетчика и заплатить за свет можно не выходя из дома, через личный кабинет на сайте YASNO или мобильное приложение.

Как дистанционно передать показатели электросчетчика и что для этого нужно — читайте в нашем материале.

Фото: Depositphotos

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