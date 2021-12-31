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Факты / Украина / Общество

Кабмин разрешил Минцифры блокировать платежи по программе єПідтримка

Марта Бондаренко редактор ленты
Кабмин разрешил Минцифры блокировать платежи по программе єПідтримка

Кабинет Министров уполномочил Министерство цифровой трансформации Украины блокировать платежи по программе єПідтримка, если будут выявлены нарушения условий программы.

Об этом идет речь в постановлении Кабмина №1422 от 29 декабря 2021 года.

В случае получения информации, в частности от правоохранительных органов, о нарушении субъектом хозяйствования условий, определенных этим порядком, Минцифры блокирует участие в программе Поддержка таких субъектов хозяйствования, — говорится в постановлении.

Также отмечается, что текущий счет поддерживается банком:

  • без заявления получателя пособия через четыре месяца со дня зачисления пособия;
  • по заявлению получателя при отсутствии средств на счете;
  • по инициативе банка, если денежные средства на счет в течение указанного периода не поступали.

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Напомним, что средства нужно потратить в течение четырех месяцев со дня их поступления на виртуальную карточку. Если человек не успеет этого сделать, их вернут в госбюджет.

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Источник: Кабмин

Фото: Pexels

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