Кабинет Министров уполномочил Министерство цифровой трансформации Украины блокировать платежи по программе єПідтримка, если будут выявлены нарушения условий программы.

Об этом идет речь в постановлении Кабмина №1422 от 29 декабря 2021 года.

В случае получения информации, в частности от правоохранительных органов, о нарушении субъектом хозяйствования условий, определенных этим порядком, Минцифры блокирует участие в программе Поддержка таких субъектов хозяйствования, — говорится в постановлении.

Также отмечается, что текущий счет поддерживается банком:

без заявления получателя пособия через четыре месяца со дня зачисления пособия;

по заявлению получателя при отсутствии средств на счете;

по инициативе банка, если денежные средства на счет в течение указанного периода не поступали.

Напомним, что средства нужно потратить в течение четырех месяцев со дня их поступления на виртуальную карточку. Если человек не успеет этого сделать, их вернут в госбюджет.