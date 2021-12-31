Кабинет Министров уполномочил Министерство цифровой трансформации Украины блокировать платежи по программе єПідтримка, если будут выявлены нарушения условий программы.
Об этом идет речь в постановлении Кабмина №1422 от 29 декабря 2021 года.
В случае получения информации, в частности от правоохранительных органов, о нарушении субъектом хозяйствования условий, определенных этим порядком, Минцифры блокирует участие в программе Поддержка таких субъектов хозяйствования, — говорится в постановлении.
Также отмечается, что текущий счет поддерживается банком:
- без заявления получателя пособия через четыре месяца со дня зачисления пособия;
- по заявлению получателя при отсутствии средств на счете;
- по инициативе банка, если денежные средства на счет в течение указанного периода не поступали.
Напомним, что средства нужно потратить в течение четырех месяцев со дня их поступления на виртуальную карточку. Если человек не успеет этого сделать, их вернут в госбюджет.