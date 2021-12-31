В Киеве 9 ноября 2021 года контрразведка СБУ арестовала Дениса Куликовского по кличке Палыч – бывшего коменданта донецкой тюрьмы Изоляция, где он жестоко издевался над украинскими пленными. Мужчину разыскивали с 2020 года.

По словам Куликовского, он с 2019 года жил в Киеве и, возможно, сотрудничал с СБУ. Об этом идет речь в совместном расследовании Радио Свобода и Bellingcat.

Как рассказывали украинские пленные, которых удалось освободить у боевиков, Куликовский сам участвовал в издевательствах: избивал, издевался и насиловал людей. А еще он очень пил, и некоторые запои Палыча заканчивались очередным трупом.

На следующий день после ареста, 10 ноября, в Мариуполе состоялся суд, который избирал Денису Куликовскому меру пресечения – два месяца в изоляторе СБУ. Тогда на суде Куликовский сообщил, что жил в Киеве с 2019 года.

По информации журналистов, в 2018 году оккупационная администрация отстранила коменданта от руководства тюрьмой — бывшие пленные говорят, что причиной стал финансовый конфликт с куратором Василием Евдокимовым. Есть данные, что Дениса Куликовского несколько месяцев самого держали в камере и тоже пытали.

Позже Куликовскому удалось бежать в Россию. И оттуда он 23 апреля 2019 года пересек российско-украинскую границу в Милово Луганской области.

Станислав Асеев, журналист, находившийся в 2017-2019 годах в плену пророссийских незаконных формирований, рассказал, что в полиции ему сообщили информацию о том, что Куликовский находится на подконтрольной территории.

– В тот же день я позвонил по телефону Христо Грозеву (основатель Bellingcat – Ред.), поскольку мы занимались расследованием по Изоляции, и в течение суток он действительно подтвердил эту информацию, связав меня с людьми, которые вели Палыча. Это сегодня уже бывшие сотрудники СБУ, которые занимались им в 2019 году. Действительно, они подтвердили, что некоторое время использовали его в оперативных целях, и он был на территории, подконтрольной Украине, а конкретно – в Киеве. И где он сейчас, они точно не знают, но знают человека, до сих пор сохраняющего с ним контакт, то есть наблюдающего за ним, — рассказал Асеев.

По словам журналиста, он и Грозев обратились в полицию, чтобы они арестовали палача Изоляции.

Но в ответ СБУ начала искать информатора журналистов, и наконец его нашли, и заставили его передать Куликовского СБУ, а не полиции.

По словам Христо Грозева, один бывший сотрудник СБУ сообщил ему, что “была спецоперация, согласно которой Куликовский пересек границу”.

– Никто не пытался его формально арестовать, притянуть к ответственности. Возможно, он сотрудничал все это время со спецслужбами и правоохранительными органами – но есть факт, что этот показательный арест был именно показательным. Они могли и должны были, по закону, сделать все гораздо раньше, – рассказывает Христо Грозев.

В СБУ на запрос от журналистов ответили, что говорить о каком-либо прикрытии Куликовского со стороны спецслужб нет оснований.

— Учитывая ряд факторов, меры по задержанию Куликовского пришлось заново планировать уже в 2021 году, — говорится в ответе СБУ.

Стоит отметить, что все это время, пока Палыч жил в Киеве, его искал другой правоохранительный орган — Офис генпрокурора.

Ранее сообщалось, что Евгений Бражников, подозреваемый в пытках пленных украинских военнослужащих на территории тайной тюрьмы Изоляция в Донецке, находится во Франции.

В Офисе генпрокурора заявили о намерении инициировать розыск Бражникова уже на следующем заседании суда и добиваться от официального Парижа его экстрадиции в Украину.