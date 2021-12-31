Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поздравил граждан с зимними праздниками и пожелал мира, энергии и вдохновения для новых начинаний.

— Приближается мгновение, когда мы с удовольствием вспоминаем памятные события уходящего года, подводим итоги и самое главное — загадываем новые желания, — отметил он.

Шмыгаль отметил значительный вклад наших военных, врачей, спасателей, правоохранителей, спортсменов, ученых и других деятелей, достойно прославлявших наше государство в течение 2021 года.

— Кланяюсь перед военнослужащими, врачами, спасателями и правоохранителями, которые каждый день защищают нас. Благодарю наших спортсменов, изобретателей, научных работников, предпринимателей и художников, которые прославляют Украину и меняют ее к лучшему, — подчеркнул он.

Премьер-министр пожелал украинцам, чтобы 2022 год принес мир, достаток и вдохновение для новых дел.

– Пусть 2022 год принесет мир и достаток, энергию и вдохновение для новых начинаний! С Рождеством и счастливого Нового года, — пожелал Шмыгаль.

Фото: Денис Шмыгаль