Топ-3 подарка на Новый год 2022: о чем больше всего мечтают украинцы

Самым желанным подарком на Новый рой 2022 года украинцы назвали романтическое путешествие – таких 18%. Об этом свидетельствуют данные опроса общественного мнения Омнибус, проведенного 3-11 декабря 2021 года Киевским международным институтом социологии (КМИС).

На втором месте – автомобиль и аксессуары к нему (12%), а на третьем оказались деньги (10%), которые в допандемические времена всегда лидировали с большим отрывом.

Чуть меньше – 9% – хотели бы получить в подарок мобильный телефон и другие гаджеты, еще 7% – бытовую технику.

В то же время у мужчин и женщин есть разница в предпочтениях. Например, автомобили или аксессуары к ним хотели бы получить 14% мужчин и 10% женщин, бытовую технику – 8,3% женщин и 4,5% мужчин. В романтическое путешествие хотели бы уехать 20% женщин и 17% мужчин.

А вот деньги им нравятся одинаково.

От возраста также зависят пожелания. Поэтому в романтическое путешествие в возрасте до 60 лет хотели бы уехать 20-25% украинцев, в 60-69 лет — 11%, а после 70 — только 4%.

Киевский международный институт социологии (КМИС) на протяжении 3-11 декабря 2021 года провел всеукраинский опрос общественного мнения Омнибус.

Методом телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных номеров опрошено 2 тыс. респондентов от 18 лет, проживающих во всех регионах Украины (кроме оккупированных территорий).

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% — для показателей, близких к 10%, 1,1% – для показателей, близких к 5%.