Во Львове повысили тарифы на проезд в общественном транспорте

С 13 января 2022 года после внедрения е-билета во Львове будут действовать новые тарифы на проезд в общественном транспорте. Исполком горсовета утвердил новые тарифы на заседании 31 декабря.

Стоимость разового электронного билета на одну поездку с возможностью пересадки в течение 40 минут остается на уровне 10 грн. А билет, приобретенный у водителя и без возможности пересадки – 15 грн.

Проездной на месяц будет стоить 420 грн, на 90 дней – 1 200 грн, на 180 дней – 2 200 грн, а годовой – 3 650 грн.

Студенческий билет на 30 дней при наличии персонализированной транспортной карты ЛеоКарт обойдется в 210 грн, на 180 дней – 1 100 грн. В то же время школьники будут пользоваться общественным транспортом без ограничений.

– С 13 января мы начинаем поэтапно внедрять е-билет в коммуникации с пассажирами. Поначалу мы запускаем его для льготников. Мы должны оттестировать, корректно ли работает система, нет ли никаких сбоев, и тогда плавно переходим к безналичной оплате и оплате со стороны города за транспортную работу перевозчикам, – объяснил директор департамента городской мобильности и уличной инфраструктуры Олег Забарило.

То есть, на первом этапе е-билетом смогут пользоваться только льготные категории пассажиров.

По его словам, после внедрения электронного билета возможность пользования общественным транспортом для льготников по удостоверениям теряется, но будет адаптивный период для пассажиров, еще не получивших персонализированные транспортные карты.

Фото: Львівська міськрада

Источник: Львівська міськрада