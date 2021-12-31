В новогоднюю ночь в 86 поездах АО Укрзализницы будут путешествовать около 10 тыс. пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе УЗ.

Это вдвое больше, чем в прошлом году. Тогда новый 2021-й встречали в поездах более 5,4 тыс. украинцев, а самым популярным направлением среди путешественников было западное.

В Укрзализныце отметили, что на период массовых новогодних и Рождественских праздников назначено 17 дополнительных пассажирских поездов. Еще двум поездам продлен маршрут и четырем увеличена периодичность курсирования.

— Железнодорожники фиксируют 20% увеличения продаж билетов по сравнению с сезоном 2020/2021 на пиковые даты зимних перевозок: 29, 30 декабря 2021 и 2, 8, 9 января 2022 года, — говорится в сообщении Укрзализныци.

Также наблюдается рост пассажиропотока к железнодорожным станциям, которые находятся вблизи курортов украинских Карпат: Татаров (Буковель), Ворохта, Яремче и Ясиня.

Накануне, а именно 30 декабря 2021 года Укрзализныця отправила в первый рейс двухэтажный электропоезд Skoda по маршруту №747 Киев-Львов.