С 1 января в Украине некоторые вина будут продавать без акцизных марок

С 1 января 2022 года в Украине вступает в силу закон №5600, предусматривающий отмену акцизных марок для неигристых вин и тестовых образцов алкогольных напитков.

— Законом предусмотрено расширение перечня товаров, не подлежащих маркировке марками акцизного налога, тестовыми образцами алкогольных напитков и натуральными винами без добавления спирта, крепость которых не превышает 15%, — говорится в сообщении.

Речь идет об обычных (неигристых) винах и сброженных напитках, фактическая крепость которых выше 1,2% объемных единиц этилового спирта, но не выше 15%. При условии, что этиловый спирт, содержащийся в готовом продукте, имеет ферментное происхождение.

Закон также распространяется на тестовые образцы алкогольных напитков, не предназначенных для розничной продажи и ввозимые субъектами хозяйствования, имеющими лицензии на право оптовой торговли соответствующей продукцией.

Они должны быть предназначены для проведения исследований или испытаний (калибровки лабораторного оборудования, проведения дегустаций, изучения физико-химических показателей, дизайна, — Ред.), но вместимостью не более 3 л каждого изделия.

Закон также сократил срок получения марок акцизного налога для импортированных подакцизных товаров с 5 до 3 дней.

По состоянию на 31 декабря 2021 года маркировке акцизными марками подлежат все реализуемые в Украине алкогольные напитки с содержанием спирта этилового свыше 8,5% объемных единиц.

30 ноября Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №5600, вносящий изменения в Налоговый кодекс для обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений. 18 декабря Президент Украины Владимир Зеленский подписал соответствующий закон.

Источник: Верховная Рада, Государственная налоговая служба Украины