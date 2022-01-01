Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала шесть гаубиц, размещенных в нарушение линий отвода вооружения. Об этом идет речь в отчете от 31 декабря 2021 года.

Гаубицы представители миссии обнаружили в неподконтрольном правительству Украины районе Луганской области.

Речь идет о двух самоходных гаубицах типа “Гвоздика” 2С1 (122 мм) и четырех буксируемых гаубицах типа “Лягушка” Д-30 (122 мм).

Патруль СММ ОБСЕ заметил их вблизи поселка Белое, недалеко от оккупированного Луганска.

Фото: СММ ОБСЕ