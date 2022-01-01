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Факты / Украина / Общество

Спасатели предупреждают о лавинной опасности в Карпатах

Марта Бондаренко редактор ленты
Спасатели предупреждают о лавинной опасности в Карпатах

В течение 1 и 3 января на высокогорье Карпат возможно схождение лавин. Об этом сообщают спасатели ГСЧС.

Так, 1-2 января в горах Ивано-Франковской области прогнозируются метели и осадки, в связи с чем ожидается значительная снеголавинная опасность.

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С 1 по 3 января на высокогорье восточной части Закарпатской области и в горах Львовской области также сохраняется значительная снеголавинная опасность — третьего уровня.

По состоянию на девятое утро 1 января 2022 г. на г. Поп Иван Черногорский облачно, ограниченная видимость. Ветер юго-западный 6-7 м/с. Температура воздуха -4°С.

Ранее заведующая отделом метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух рассказала, что температура воздуха в январе и феврале 2022 года может быть на два-три градуса выше, чем за последние 30 лет.

Фото: Черногорский горный поисково-спасательный пост

Источник: ГСЧС

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