В ОП рассказали, кто участвовал в новогоднем поздравлении Зеленского

В новогоднем поздравлении президента Украины Владимира Зеленского участвовали украинцы, которые по итогам минувшего года отличились незаурядными достижениями.

Об этом сообщили на сайте Офиса украинского лидера.

— Я буду говорить не о том, что было сделано, а о тех, кто это сделал. И не только в этом году. А кто все время независимости строит и творит Украину. Наши люди. Обычные граждане. Хотя нет. Наши невероятные люди и граждане Украины, – заявил Зеленский.

Представители авиации

На мероприятии в Мариинском дворце присутствовали пилоты вертолета Airbus H145 Виталий Цапко и Василий Цильо. Они на своем борте провели срочную эвакуацию из Ужгорода младенца с врожденным пороком сердца.

Ребенка доставили во Львов всего за 45 минут, где доктора провели ему неотложную операцию, чем спасли малышу жизнь.

Кроме того, на поздравление был приглашен Герой Украины, летчик государственного предприятия Антонов Сергей Трошин, который является пилотом самого большого самолета в мире – Мрии.

Представители рабочих профессий

Шахтер из Краматорска Евгений Александров;

технолог хлебзавода из Днепра Светлана Кульбака;

строитель моста Александр Ластовяк;

металлург из Днепра Андрей Шолков.

Представители образования и науки

Учитель физики, Герой Украины Илья Гельфгат;

учитель химии из Ворохты Ивано-Франковской области Ирина Билинчук;

священник из Золочева, обучающий людей с инвалидностью Михаил Сукмановский.

инженер-оптик, профессор Черновицкого университета, доктор физико-математических наук, лауреат уникальной международной премии имени Галилео Галилея Олег Ангельский;

руководитель КБ ЛУЧ, Герой Украины Олег Коростелев.

Представители спорта

Дзюдоистка Дарья Белодед и ее тренер Дзюдо Светлана Кузнецова;

гребец-каноист Юрий Чебан и ее тренер Людмила Чебан;

гимнаст Олег Верняев с его тренером Геннадием Сартинским;

легкоатлетка Ярослава Магучих с тренером Татьяной Степановой;

борец Жан Беленюк с тренером Владимиром Шацких;

президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка;

десятикратный паралимпийский чемпион, парапловец, Герой Украины Максим Крипак.

чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу в весовой категории до 69 килограммов Игорь Евтушенко.

Представители медицины

Врач-трансплантолог из Оxматдета Александр Лисица;

врач-гематолог из Черкасс Виктор Парамонов;

врач из Львова Олег Самчук;

главврач Центральной районной больницы города Попасной Александр Ковальчук;

медсестра из Одессы Алла Кужель.

Представители общественности

Мать 19 детей Светлана Ковалевич из с. Глинного в Ровенской области;

Александра Слюсаренко, которая после смерти родителей воспитывает 10 братьев и сестер;

заслуженный донор из Днепра Владимир Николаев;

уроженка Донбасса Татьяна Яловчак, покорившая семь самых высоких вершин мира;

супруга и дочь арестованного во временно оккупированном Крыму журналиста Владислава Есипенко Стефания, а также ее мать Екатерина.

Дети

Победитель олимпиад Александр Панасенко из Запорожья;

восьмилетняя Ярина Закалюжная, победившая на международном конкурсе Juice up your rocket;

Герой-спасатель 2021 года 12-летняя Татьяна Тулайдан, которая спасла во время паводка в пгт Ясиня Ивано-Франковской области четверых братьев и сестер.

Представители творческих профессий

Солист Национальной оперы Украины, Метрополитен-опера (США), миланской Ла Скала, лондонского театра Ковент-Гарден, Оперного театра Копенгагена (Дания), Германской государственной оперы Александр Цимбалюк;

балерина, Национальная легенда Украины Елена Потапова;

хореограф, Национальная легенда Украины Мирослав Вантух;

дирижер Национального академического театра оперы и балета Украины Герман Макаренко.

Представители армии

Танкист, Герой Украины Евгений Сидоренко;

доброволец, Герой Украины Дмитрий Коцюбайло (позывной Да Винчи);

пограничник, Герой Украины Эдуард Атрашкевич;

начальник штаба – первый заместитель командира 128-й отдельной горно-штурмовой, Герой Украины Иван Винник;

старший лейтенант ВСУ, Герой Украины Владимир Соснин;

лейтенант ВСУ, Герой Украины Василий Тарасюк (позывной Тайфун);

командир фрегата Гетман Сагайдачный, капитан 2-го ранга ВМС ВСУ Алексей Корецкий;

старший сержант ВСУ Наталья Борисовская.

Напомним, ранее президент Украины заявил, что в год 30-летия независимости во время обращения к украинскому народу будет говорить не о том, что было сделано, а о тех, кто это сделал.

Глава государства упомянул шахтеров, поваров, учителей, спортсменов, врачей.

По его словам, миллионы украинцев вместе являются одним большим мы. Настолько большим, что в мире нет здания, где можно было бы собрать всех.