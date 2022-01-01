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Факты / Украина / Общество

Зеленский назначил командующего Силами территориальной обороны ВСУ

Марта Бондаренко редактор ленты
Зеленский назначил командующего Силами территориальной обороны ВСУ

Президент Владимир Зеленский назначил Юрия Галушкина командующим Силами территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В 2001-2002 годах Юрий Галушкин участвовал в миротворческой операции в Косово.

В 2014-2015 годах Галушкин занимал должность и. о. командующего Высокомобильными десантными войсками, которые тогда входили в состав Сухопутных войск Вооруженных сил. После того как Высокомобильные десантные войска стали отдельным родом войск ВСУ, Галушкина назначили заместителем командующего.

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С конца 2019 года Галушкин проходил службу в должности главного инспектора Минобороны Украины, а с середины 2020 года – был заместителем главного инспектора.

Напомним, что с 1 января 2022 года вступает в силу Закон Украины Об основах национального сопротивления, в котором отмечается, что ведущая роль в организации и выполнении задач территориальной обороны Украины принадлежит Силам территориальной обороны ВСУ.

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Источник: Офис президента

Фото: Офис президента

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