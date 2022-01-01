Президент Владимир Зеленский назначил Юрия Галушкина командующим Силами территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В 2001-2002 годах Юрий Галушкин участвовал в миротворческой операции в Косово.

В 2014-2015 годах Галушкин занимал должность и. о. командующего Высокомобильными десантными войсками, которые тогда входили в состав Сухопутных войск Вооруженных сил. После того как Высокомобильные десантные войска стали отдельным родом войск ВСУ, Галушкина назначили заместителем командующего.

С конца 2019 года Галушкин проходил службу в должности главного инспектора Минобороны Украины, а с середины 2020 года – был заместителем главного инспектора.

Напомним, что с 1 января 2022 года вступает в силу Закон Украины Об основах национального сопротивления, в котором отмечается, что ведущая роль в организации и выполнении задач территориальной обороны Украины принадлежит Силам территориальной обороны ВСУ.