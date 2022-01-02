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Факты / Украина / Общество

Гололед на дорогах и сильный ветер: в Киеве ухудшатся погодные условия

Юля Захарченко редактор ленты
Гололед на дорогах и сильный ветер: в Киеве ухудшатся погодные условия

Укргидрометцентр предупредил украинцев об усложнении погодных условий ночью 3 января. В Киеве появится гололед на дорогах, а ветер усилится до скорости от 20 до 25 м/с.

В Киевской городской государственной администрации призвали жителей столицы быть осторожными во время поездок в городе.

Фото: Факты ICTV

Водителей призывают соблюдать скоростной режим, дистанцию ​​и отказаться от рискованных маневров, которые могут привести к авариям при ухудшении погодных условий.

Кроме того, необходимо снижать скорость движения во время приближения к пешеходным переходам, детским садам и другим учреждениям.

Также следует включить габаритные огни или противотуманные фонари при движении транспортного средства, а при ухудшении погоды лучше “переобуть” свою машину на зимние шины.

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Пешеходов призывают осторожно ходить и быть внимательными даже на тротуарах, потому что из-за гололеда автомобили может заносить (на скользкой дороге тормозной путь увеличивается по меньшей мере вчетверо).

Во время нарушения равновесия в гололед пешеходам необходимо стараться быстро присесть – это самый реальный шанс удержаться на ногах.

В КГГА напомнили, что во время ухудшения погоды в Киеве работает специальная техника, поэтому водителей призвали не оставлять транспорт на тротуарах, крайних полосах дорог и обочинах. Если автомобили будут мешать коммунальщикам, машины могут эвакуировать.

Фото: Depositphotos

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