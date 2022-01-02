На границе с Польшей два украинца пытались перевезти наркотические средства. Они рассчитывали, что у них не возникнет никаких проблем, поскольку длятся праздничные дни.

По данным Государственной пограничной службы Украины, служебный пес смог вынюхать, кто с собой прихватил наркотики для перевозки через пункт пропуска Краковец.

Молодые люди ехали на двух рейсовых автобусах на выезд из Украины. Пограничники обнаружили у одного из украинцев несколько свертков с белым веществом, два блистера с таблетками метадона по 25 мг, несколько таблеток по 250 мг с трамадолом.

Второй украинец спрятал наркотические средства в чехле телефона, где нашли сверток с белым веществом. По словам путешественника, он прихватил с собой амфетамин.

У него нашли приборы для потребления наркотических веществ со смолами, за перемещение которых предусмотрена уголовная ответственность.

Мужчин 1990 и 1996 годов рождения подозревают по статье 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.

Наибольшее наказание по этой статье предусматривает тюремное заключение на срок от пяти до восьми лет.