В течение новой недели в Украине ожидается холодная погода, дожди, местами мокрый снег и гололед. Осадки прекратятся ближе к Рождеству, 7 января.

По данным Укргидрометцентра, местами выглянет солнышко, а скорость ветра преимущественно составит от 5 до 10 м/с.

В понедельник, 3 января, в Украине будет мокрый снег и дожди. Осадки ожидаются во всех областях и могут продлиться до утра вторника.

Температура воздуха днем ​​будет держаться от +4 до +6, а ночью опустится до -9 градусов по Цельсию.

Во вторник, 4 января, мокрый снег частично прекратится, однако в западных областях усилятся дожди, а в других регионах ожидается солнечная погода без осадков.

Столбики термометров днем ​​будут показывать от +6, а ночью станет холоднее на пять градусов. Дожди в Закарпатье продолжатся до вечера следующего дня.

В среду, 5 января, дожди нагрянут и в другие регионы. В северных и частично центральных областях Украины начнутся ливни, которые продлятся до вечера.

По прогнозу Укргидрометцентра, в других местностях останется солнечная погода. Температура воздуха поднимется максимум до +10 градусов, однако скорость ветра будет достигать от 7 до 12 м/с.

В четверг, 6 января, местами в городах могут выпасть снег и дождь. Среди них – Харьков, Изюм, Красноград, Сумы, Лебедин, Черновцы, Хмельницкий, Хуст, Ужгород, Мукачево и другие.

Температура воздуха будет оставаться на том же уровне – от +2 до +6, а ночью столбики термометров опустятся до -1 градуса.

В пятницу, 7 января, Рождество порадует украинцев отсутствием осадков. В течение дня не ожидается снега или дождей, но может быть немного ветрено.

Преимущественно днем ​​температура будет держаться на уровне от +3 до -2 градусов, кое-где ночью она будет достигать -5 мороза. В Киеве обойдется без существенных осадков.