За три недели, в течение которых действует программа єПідтримка, заявки на получение 1 тыс. грн за Covid-вакцинацию подали 6,1 млн украинцев. Граждане уже успели потратить более 600 млн грн.

Об этом сообщил вице-премьер – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Как известно, с 13 декабря стартовало бета-тестирование услуги, а уже с 19 декабря она заработала полноценно.

По словам Федорова, украинцы за это время открыли уже 7,1 млн виртуальных карточек в банках для получения выплат.

– Результаты всего за три недели: 7,3 млн – открытых карточек єПідтримка в банках. 6,1 млн – заявок на получение выплат в Дії. 638 млн грн – уже потратили украинцы, – рассказал министр.

Комментируя функционирование приложения Дія в целом, Федоров отметил, что в нем уже зарегистрировались более 13 млн пользователей (ежедневный прирост составляет 50-70 тыс.).

Министр напомнил, что в приложении Дія для украинцев сейчас доступны 15 документов и 9 услуг: в частности, Covid-сертификаты, водительские права, уплата налогов.

Федоров подчеркнул, что Дію уже принимают более 1 800 организаций в Украине.

Порталом Дія также пользуются 12 млн граждан. Для украинцев доступны 72 государственные услуги онлайн в разных сферах.

Что известно о программе єПідтримка

В рамках программы єПідтримка получить Covid-тысячу могут совершеннолетние украинцы, прошедшие полный курс вакцинации от коронавируса. Для получения выплаты нужно иметь “зеленый” Covid-сертификат в приложении Дія.

Партнерами программы уже стали: Monobank, Приватбанк, Райффайзен Банк, А-Банк, Сбербанк, Укргазбанк, Альфа-Банк.

Потратить средства сейчас можно на: приобретение книг; билеты в кинотеатры, театры, музеи, на концерты и выставки; железнодорожные и авиабилеты для путешествий по территории Украины; абонементы в бассейн, спортзалы, фитнес-центры.

А уже с середины января 2022 года граждане старше 60 лет смогут потратить полученные за вакцинацию средства на покупку лекарств.

Covid-тысячу нужно потратить в течение четырех месяцев со дня ее получения на виртуальную карточку (если не уложиться в этот срок – средства вернут в госбюджет).

29 декабря 2021 года было последним днем подачи заявки на выплату Covid-тысячи на первом этапе. Однако программа єПідтримка будет продолжаться и в 2022 году.

Источник: Telegram Михаила Федорова