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Дожди и до +13°C: какой будет погода в Украине на 5 января

Марта Бондаренко редактор ленты
Дожди и до +13°C: какой будет погода в Украине на 5 января

5 января в Украине прогнозируется дождь, мокрый снег, а на Юге температура повысится до +13°C.

В западных областях будет дождь в течение суток: ночная температура будет колебаться от +2 до +4°C, а дневная повысится до +10°C. В Черновицкой области днем ​​ожидается до +12°C.

На Севере будет так же дождливо, а в Черниговской и Сумской областях ожидается снег с дождем. Дневная температура будет колебаться от +4 до +6°C.

На востоке страны днем ​​прогнозируется снег и мокрый снег. Температура от +2°C до +6°C.

В Центре и на Юге осадки днем ​​не прогнозируются: температура от +6°C до +10°C, в Херсонской области до +11°C, а теплее всего будет в Крыму — до +13°C.

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Источник: Укргидрометцентр

Фото: Pexels

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