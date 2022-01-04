По состоянию на вторник, 4 января, украинцы уже потратили более 700 млн грн средств, полученных от государства за вакцинацию от коронавируса. Свою Covid-тысячу граждане чаще всего тратят на книги и кино.

Такие данные сегодня обнародовало Министерство экономики Украины.

По данным ведомства, в рамках программы єПідтримка заявки на получение 1 тыс. грн подали в приложении Дія свыше 6,2 млн украинцев.

Уже было выплачено около 6 млрд грн. Часть из этих средств (более 700 млн грн) граждане успели потратить.

Наибольшим спросом пользуются книги, билеты в кинотеатры и билеты на поезда.

В частности, на книги украинцы потратили 250 млн грн; на кино – 210 млн грн; на авиа- и ж/д билеты – 90 млн грн; на театры, концерты – 87 млн грн; на спорт (спортивные залы, фитнес-центры) – 59 млн грн.

Программа єПідтримка: что известно

Программа по выплате 1 тыс. грн вакцинированным украинцам (єПідтримка) полноценно стартовала 19 декабря.

Она направлена как на стимулирование граждан к вакцинации, так и на поддержку бизнеса, наиболее пострадавшего из-за карантинных ограничений (речь идет о сферах культуры, спорта, книгоиздательстве, пассажирских перевозках).

В программе могут принять участие украинцы от 18 лет, которые получили полный курс вакцинации от Covid-19. Для оформления выплаты нужно сгенерировать “зеленый” Covid-сертификат в Дії.

Потратить Covid-тысячу можно на: книги; билеты в кино, театры, музеи, на концерты; железнодорожные и авиабилеты для путешествий в пределах Украины; абонементы в бассейн, спортзалы.

С середины января 2022 года программу расширят, и граждане старше 60 лет смогут покупать лекарства.

Средства нужно потратить в течение четырех месяцев после получения. Это можно сделать как онлайн, так и офлайн (с помощью безналичного расчета через терминалы компаний).

Среди присоединившихся к программе банков: Monobank, Приватбанк, Райффайзен Банк, А-банк, Сбербанк, Укргазбанк, Альфа-Банк.

Программа єПідтримка будет длиться год: до 18 декабря 2022 года. Она предполагает несколько этапов реализации:

• На первом этапе оформление выплат происходит через приложение Дія.

• На втором этапе, запланированном на ІІ-ІІІ квартал 2022 года, украинцам предложат альтернативный механизм получения средств – в офлайн-формате. Кроме того, на втором этапе планируется выдача банковских карточек для выплат Covid-тысячи.

Источник: Министерство экономики Украины