В Закарпатье грунтовые воды стали причиной подтоплений ряда жилых домов и домохозяйств.

В Раховском, Тячевском и Хустском районах подтоплено семь подвальных помещений, шесть жилых домов и 21 дворовое хозяйство. В настоящее время спасатели помогают людям откачивать воду.

Кроме того, ночью сошли селевые потоки на дорогу регионального значения Р21 в селе Нижний Быстрый Хустского района и на автодороге национального значения Н09 в городе Рахов.

По сообщению ГСЧС, движение транспорта возобновлено.

Кроме того, в ГСЧС предупреждают о повышении уровней воды в нижних течениях рек Закарпатской области на 0,5-1,0 м над уровнями. Это приведет к дальнейшему затоплению поймы рек Тиса у постов Тячев и Хуст, Рика – Хуст, Тересва – Нересница, Боржава – Верхние Реметы, Латорица – Мукачево, Шопурка – Кобылецкая Поляна.

В течение 5-7 января на Латорице возле Чопа также ожидается повышение уровня воды на 2,0-2,5 м, с выходом воды на заводь и возможным начальным затоплением дороги Г.Геевцы — Тысянка Ужгородского района Закарпатской области.