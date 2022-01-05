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Какие имена давали киевляне новорожденным в 2021 – список

Валентина Летяк редактор ленты
немовля

 

 

София, Мария, Злата, Максим, Иван и Матвей – это самые популярные имена новорожденных в Киеве в 2021 году.

В Центральном межрегиональном управлении Министерства юстиции среди популярных имен для девочек назвали также Соломию, Анастасию, Анну, Кристину, Маргариту, Еву, Милану и Полину, а для мальчиков – Артема, Льва, Андрея, Дмитрия, Михаила, Александра, Марка и Тимофея.

В 2021 году киевляне называли своих детей также редкими и экзотическими именами.

Среди девочек самые экзотические такие: Ими, Миа, Эва, Ясна, Мрия, Алия, Нина, Рада, Этери, Захра, Марго, Белль, Весна, Санта, Фаина, Арина, Афина, Лиана, Лаура, Мадина, Маруся, Илария, Ведана, Агувия, Сабина, Есения, Аврора, Устина, Наколетта, Магдалина, Квитослава, Пелагия, Россанка, Властилина, Аркадия, Архелия, Мелодисон, Доминика, Златослава, Стефания, Доне Дарья и Ильинка.

Среди мальчиков: Влас, Адам, Клим, Илон, Пылып, Марьян, Ярема, Архип, Сава, Оскар, Филипп, Устим, Остап, Тихон, Радвил, Олекса, Ларион, Ерофий, Елисей, Кузьма, Феликс, Мефодий, Аристарх, Бальтазар, Святозар, Всеволод, Гериций, Элеазар, Савелий, Александер, Савватий, Всеслав, Варфоломей, Альберт и Никифор.

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Источник: Укринформ

Фото: Depositphotos

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