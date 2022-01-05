С 1 января 2022 года в Украине выросли пенсионные выплаты для некоторых категорий граждан.
Об этом сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда Украины.
Речь идет о повышении размера минимальных пенсий для двух категорий граждан:
1. Для семей погибших в зоне АТО/ООС. Речь идет о каждом из нетрудоспособных родителей (мать/отец), жене/муже погибших, умерших (пропавших без вести) защитников Украины, которые принимали участие в антитеррористической операции.
Для них минимальный размер пенсионных выплат установлен на уровне не ниже 7 800 грн.
Как проинформировали в Министерстве соцполитики, перерасчет был произведен в автоматическом режиме для 3 361 человека. Средний размер повышения пенсии составил 1895,26 грн.
2. Для участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Для этой категории украинцев с 1 января пересчитали пенсии по инвалидности.
Выросли и пенсии, которые начисляются в связи с потерей кормильца в результате аварии на ЧАЭС.
Так, с 1 января пенсионные выплаты для ликвидаторов аварии не должны быть ниже:
• 14 600 грн – для I группы инвалидности;
• 9 500 грн – для ІІ группы инвалидности;
• 7 000 грн – для ІІІ группы инвалидности.
А для членов семей ликвидаторов размер пенсий должен составлять не менее 7 871,95 грн.
Кроме того, перерасчет произвели для тех граждан, которые стали лицами с инвалидностью вследствие того, что:
• участвовали в ликвидации последствий других ядерных аварий;
• были задействованы в ядерных испытаниях;
• участвовали в военных учениях с применением ядерного оружия.
В общей сложности пенсии в этой категории выросли для 21 204 человек. А средний размер повышения составляет 2 903,21 грн.
Кроме того, с 1 января в Украине установили повышение пенсионных выплат по возрасту тем женщинам, которые родились в 1962 году. Такое ежемесячное повышение (в размере 9% пенсионных выплат) устанавливается, если женщина впервые обращается за назначением пенсии по возрасту.
С 1 декабря 2021 года в Украине вырос размер минимальной пенсии: с 1 854 грн до 1 934 грн (то есть на 80 грн). Это связано с повышением прожиточного минимума.
В декабре прошлого года средняя пенсия в Украине впервые с 2014 года превысила размер прожиточного минимума. Так, размер средней пенсии составил 3 980 грн, а прожиточного минимума – 3 723 грн.
Источник: Пенсионный фонд Украины, Министерство социальной политики, Кабинет министров, Главное управление ПФУ в Ровенской области