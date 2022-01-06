В 2022 году украинцев ждет ряд праздничных и выходных дней. В связи с этим произойдут изменения и в графике работы банковской системы Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка Украины.

Так, в этом году в Украине будут такие праздничные и выходные дни (во время которых банки также не будут работать):

• Рождество Христово (7 января);

• Международный женский день (8 марта);

• Пасха (выходные будут 24-25 апреля);

• День труда (выходные – 1 и 2 мая);

• День Победы над нацизмом во Второй мировой войне (9 мая);

• Троица (выходные 12 и 13 июня);

• День Конституции Украины (28 июня);

• День Независимости Украины (24 августа);

• День защитников и защитниц Украины (14 октября);

• Рождество Христово (выходные 25-26 декабря).

В связи с праздничными днями в этом году в Украине дважды будут переносить дни работы банков:

• с понедельника, 7 марта, – на 12 марта (это суббота);

• с понедельника, 27 июня – на 2 июля (субботу).

Стоит отметить, что система электронных платежей Национального банка Украины работает в режиме 23/7, независимо от праздников и выходных. Поэтому банки смогут проводить межбанковские платежи практически круглосуточно семь дней в неделю.

Каждый банк в Украине сможет самостоятельно решить, воспользоваться ли такой возможностью во время праздников.

Следует также учесть, что перенос рабочих дней в марте и июне 2022 года повлияет на осуществление межбанковских переводов через СЕП.

Так, платежи за 5 – 8 марта (выходные) будут производиться датой банковского дня (9 марта); 12 марта (суббота) – датой банковского дня 12 марта; 25 – 28 июня (выходные) – датой банковского дня 29 июня; 2 июля (суббота) – датой банковского дня 2 июля.

Кроме того, 7 марта и 27 июня при необходимости банки смогут совершать кассовые операции.

Несмотря на праздничные и выходные дни, банки должны обеспечить бесперебойную работу банкоматов.

На Рождество в 2022 году украинцы будут отдыхать три дня подряд – 7, 8 и 9 января. Как будут работать банки в эти дни – читайте в материале.