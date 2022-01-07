В Херсонской области более суток длились поиски 15-летнего подростка, который ушел из дома в Бериславе и не вернулся. Парня нашли живым и невредимым.

По данным Национальной полиции Херсонской области, несовершеннолетнего нашли в Каховке. Юный путешественник хотел уехать на автобусе в другой город.

Полицейские выяснили, с кем общался парень, опросили его друзей и проверили места, где мог находиться подросток.

К правоохранителям поступила информация, что он может быть в городе Каховка. Несовершеннолетнего удалось найти через несколько часов.

В настоящее время с подростком все хорошо. Свой поступок юноша объяснил тем, что хотел совершить путешествие в другой город Украины. Парня отвезли домой.

Сотрудники ювенальной превенции проводят с ним профилактическую работу. Полицейские выясняют, почему парень решил убежать из собственного дома.