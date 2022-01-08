Боевики ранили украинского военного, ВСУ открыли ответный огонь

8 января пророссийские боевики пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Один украинский военнослужащий получил ранение.

По состоянию на вечер субботы ему была оказана домедицинская помощь и эвакуирован в лечебное учреждение. Состояние здоровья нашего бойца удовлетворительное.

В Луганской области войска оккупантов из стрелкового оружия обстреляли территорию вблизи населенного пункта Крымское.

Возле Станицы Луганской был зафиксирован вражеский беспилотный летательный аппарат, с которого боевики сбросили выстрел ВОГ-17.

– Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно Орлан-10, с пересечением линии столкновения, – сообщает штаб ООС.

В Донецкой области враг открывал огонь из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов вблизи Песков. Территорию возле Богдановки террористы обстреляли из стрелкового оружия.

Вооруженные силы Украины открывали ответный огонь, не нарушая Минских договоренностей по использованию запрещенного оружия. Обстрелы боевиков были прекращены.