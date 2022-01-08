Синоптик Наталка Диденко рассказала о том, чего ожидать от погоды в Украине в ближайшие дни.

Так, по ее словам, с 9 января в Украине стоит ожидать “рождественской картинки”.

– 9 января в западных, северных и центральных областях Украины будет идти снег и мокрый снег. В центре снег будет переходить в дождь. Возможны сильные осадки! – сообщила она.

Синоптик предупредила, что ожидаются налипание мокрого снега, гололедица на дорогах. В западных областях, по ее словам, осадки прекратятся днем.

В то же время на юге и востоке страны существенных осадков не ожидается, максимум – точечные и незначительные.

– Температура воздуха в большинстве областей Украины ночью -2…-6 градусов, завтра днем ​​от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, в южной части +3…+8 градусов, – рассказала Диденко.

Она призвала жителей столицы проверить свои машины на наличие лопаты, так как 9 января в Киеве будут идти сильный снег и мокрый снег.

Кроме того первая половина следующей недели, по словам Наталки Диденко, принесет в Украину существенные морозы.

Источник: Наталка Диденко